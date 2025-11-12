Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire ? EVE scène universitaire Le Mans

Comment avouer son amour quand on ne sait pas le mot pour le dire ?

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 22:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Comment vivre sa sexualité quand on grandit dans un milieu où le terme homosexuel n’existe même pas en pensée ?

Less, Manu et Nico ont décidé de se réapproprier l’insulte pour en faire une fierté. Il et elles interrogent leurs sentiments et leur place dans la société autour de cette question Comment se définir dans cet amour en dehors de la norme ? Nourrie d’expériences personnelles, de témoignages et de recherches, cette pièce immersive est une célébration de toutes les façons d’aimer.

Il y a Nico, le petit gars de province qui tombe amoureux de ses potes de lycée et aussi de ceux d’après le lycée. C’est un fan à en mourir de Cyril Collard, il connait par coeur toutes les répliques des Nuits Fauves. Il porte un bombers Kaki, il s’habille en jean et met souvent des tee-shirt blancs. Il est fan vraiment de Smalltown Boy.

Il y a Manu, la lesbienne butch, c’est une tête brûlée, elle adore Virginie Despentes, elle a lu 1000 fois King Kong Théorie. Elle ne veut pas être un mec, elle n’aime pas les mecs, elle refuse l’oppression. Elle porte un bombers Navy, elle s’habille en jean Slim et met souvent des chemises de mec blanches. Elle est fan vraiment de Smalltown Boy.

Et il y a Less, celle qui a peut être trouvé l’amour dans les bras de femmes plus mûres qu’elle, plus sûres d’elles qu’elle, c’est une lolita qui cherche juste la tendresse. Elle en a bavé avec les gars, parce qu’elle s’ennuyait alors elle se laissait faire, mais plus maintenant. Elle aurait adoré s’appeler Thelma, comme dans le film. Elle porte un bombers Bordeaux, elle s’habille en jupe en jean et met souvent des débardeurs blancs. Elle est fan vraiment de Smalltown Boy.

Iels ont ça en commun. Cette question. Qui j’aime ? Comment se définir dans cet amour ? Comment se définir en dehors de la norme ? Suis-je un.e monstre ?

[114 Cie]

Mise en scène DENICO

Concepteur, auteur Nicolas Petisoff

Avec Leslie Bernard, Emmanuelle Hiron et Nicolas Petisoff

Avec la participation de Hedda Gauchard, Raphaël Mathieu, Céline Malard-Béquin et la voix off de Béatrice Dalle

Durée 1h30, dès 15 ans

Dans le cadre du forum Le Genre en Question

Souvenez-vous, nous avions accueilli la 114Cie avec Parpaing en 2024. .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

How do you live your sexuality when you grow up in an environment where the term homosexual doesn’t even exist in thought?

German :

Wie lebt man seine Sexualität, wenn man in einem Umfeld aufwächst, in dem der Begriff homosexuell nicht einmal in Gedanken existiert?

Italiano :

Come si vive la propria sessualità quando si cresce in un ambiente in cui il termine omosessuale non esiste nemmeno nella mente?

Espanol :

¿Cómo vives tu sexualidad cuando creces en un entorno en el que el término homosexual ni siquiera existe en tu mente?

