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Balade Plantes comestibles Jardin du soleil Le Mans

Balade Plantes comestibles Jardin du soleil Le Mans mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Jardin du soleil

Adresse : 54 Rue du Soleil

Ville : 72100 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Le Mans

Balade Plantes comestibles

Jardin du soleil 54 Rue du Soleil Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Balade Plantes comestibles Avec l’association Jardin du Vivant
17h à 19h Départ jardin du Soleil, 54 rue du Soleil, Le Mans. À partir de 6 ans.
Lors de cette immersion dans le végétal urbain, vous êtes invités à reconnaître les espèces, à découvrir leurs usages, leur saisonnalité, et comment faire une cueillette responsable. Dans le cadre du mois de la nature en ville.   .

Jardin du soleil 54 Rue du Soleil Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40  lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Balade Plantes comestibles Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72

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