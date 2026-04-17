Balade Plantes comestibles Jardin du soleil Le Mans

Le Mans

Balade Plantes comestibles

Jardin du soleil 54 Rue du Soleil Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Balade Plantes comestibles Avec l’association Jardin du Vivant

17h à 19h Départ jardin du Soleil, 54 rue du Soleil, Le Mans. À partir de 6 ans.

Lors de cette immersion dans le végétal urbain, vous êtes invités à reconnaître les espèces, à découvrir leurs usages, leur saisonnalité, et comment faire une cueillette responsable. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .

Jardin du soleil 54 Rue du Soleil Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Balade Plantes comestibles Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72