Balade Plantes comestibles Jardin du soleil Le Mans
Balade Plantes comestibles Jardin du soleil Le Mans mercredi 6 mai 2026.
Le Mans
Balade Plantes comestibles
Jardin du soleil 54 Rue du Soleil Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06 19:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Balade Plantes comestibles Avec l’association Jardin du Vivant
17h à 19h Départ jardin du Soleil, 54 rue du Soleil, Le Mans. À partir de 6 ans.
Lors de cette immersion dans le végétal urbain, vous êtes invités à reconnaître les espèces, à découvrir leurs usages, leur saisonnalité, et comment faire une cueillette responsable. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .
Jardin du soleil 54 Rue du Soleil Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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L’événement Balade Plantes comestibles Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72
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