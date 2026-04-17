Pecha Kucha La Fabrique Rêves de Ville Le Mans
Pecha Kucha La Fabrique Rêves de Ville Le Mans mardi 5 mai 2026.
Le Mans
Pecha Kucha
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 18:30:00
fin : 2026-05-05 20:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Pecha Kucha 18h30 à 20h La Fabrique Rêves de Ville
Présentations créatives et rythmées de projets inspirants pour une ville plus verte et plus durable. Chaque intervenant dispose de 6?min?40 et 20 images pour vous convaincre ! Dans le cadre du mois de la nature en ville .
La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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English :
L’événement Pecha Kucha Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72
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