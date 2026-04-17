Pecha Kucha La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Le Mans

Pecha Kucha

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-05 20:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Pecha Kucha 18h30 à 20h La Fabrique Rêves de Ville

Présentations créatives et rythmées de projets inspirants pour une ville plus verte et plus durable. Chaque intervenant dispose de 6?min?40 et 20 images pour vous convaincre ! Dans le cadre du mois de la nature en ville .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Pecha Kucha Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72