Rencontre et dédicace Estelle Faye Chez Cha’Cheshire Le Mans

Le Mans

Rencontre et dédicace Estelle Faye

Chez Cha’Cheshire 10, place Saint-Michel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Estelle Faye sort son nouveau roman Cicatrices,

Dès 14h30 rencontre et échange avec Estelle sur inscription, suivi d’une séance de dédicace. L’achat d’un livre à la librairie est demandé pour accéder à cette dernière. .

Chez Cha’Cheshire 10, place Saint-Michel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 55 99 47 43 chezchacheshire@gmail.com

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English :

Estelle Faye releases her new novel Cicatrices,

L’événement Rencontre et dédicace Estelle Faye Le Mans a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Le Mans