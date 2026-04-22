Rencontre et dédicace Estelle Faye Chez Cha’Cheshire Le Mans
Rencontre et dédicace Estelle Faye Chez Cha’Cheshire Le Mans samedi 9 mai 2026.
Le Mans
Rencontre et dédicace Estelle Faye
Chez Cha’Cheshire 10, place Saint-Michel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Estelle Faye sort son nouveau roman Cicatrices,
Dès 14h30 rencontre et échange avec Estelle sur inscription, suivi d’une séance de dédicace. L’achat d’un livre à la librairie est demandé pour accéder à cette dernière. .
Chez Cha’Cheshire 10, place Saint-Michel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 55 99 47 43 chezchacheshire@gmail.com
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English :
Estelle Faye releases her new novel Cicatrices,
L’événement Rencontre et dédicace Estelle Faye Le Mans a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Le Mans
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