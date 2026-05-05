Sunday Vibes Là Visitation Le Mans
Sunday Vibes Là Visitation Le Mans dimanche 10 mai 2026.
Le Mans
Sunday Vibes
Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 22:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Cette édition mettra notamment en avant le DJ officiel de Dadju ainsi qu’une sélection de DJs locaux, avec la volonté de valoriser les racines de la scène locale du Mans et notre savoir-faire artistique. L’événement se déroulera dans le cadre de La Visitation. .
Là Visitation 1, rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 73 16 59 contact@sundayvibes.fr
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English :
L’événement Sunday Vibes Le Mans a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Le Mans
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