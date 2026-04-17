URBEX au château de Brudelia Comédie Le Mans Le Mans
URBEX au château de Brudelia Comédie Le Mans Le Mans dimanche 28 juin 2026.
Le Mans
URBEX au château de Brudelia
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-28
Prochainement à Comédie Le Mans…
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Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com
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L’événement URBEX au château de Brudelia Le Mans a été mis à jour le 2026-04-10 par CDT72
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