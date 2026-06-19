La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Maison de l’eau Le Mans
La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Maison de l’eau Le Mans dimanche 28 juin 2026.
Le Mans
La Maison de l’eau, c’est toute une histoire !
Maison de l’eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 16:15:00
Date(s) :
2026-06-28
Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne Bollée, la salle de l’usine hydraulique et les machines à vapeur vous réservent bien des surprises et des découvertes.
En partenariat avec l’Arche de la nature
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Réservation conseillée à la maison du Pilier-Rouge, billetterie sur place. .
Maison de l’eau 51 Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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L’événement La Maison de l’eau, c’est toute une histoire ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-14 par CDT72
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