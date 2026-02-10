Histoires de l’Univers et du Big bang

1 Rue Aristote Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Histoires de l’Univers et du Big bang

Françoise COMBES, astrophysicienne à l’OBSPM

Depuis les travaux d’Einstein sur la relativité générale au début du XXe siècle, nous savons que l’Univers ne peut pas être statique. L’espace est en expansion ou en contraction.

L’observation montre que les galaxies s’éloignent toutes les unes des autres avec une vitesse proportionnelle à leur distance, c’est la loi de Hubble-Lemaitre. De nombreuses observations n’ont fait que confirmer la théorie du Big Bang , où l’Univers commence dans un état extrêmement chaud et concentré la nucléosynthèse primordiale des éléments légers comme l’hélium ou le deutérium, la détection du fond cosmique micro-onde, corps noir à 3°Kelvin, la découverte d’infimes fluctuations de densité dans ce fonds micro-onde, 400 000 ans après le Big-Bang, qui vont donner naissance aux galaxies. Depuis 1998, nous savons que l’expansion de l’Univers s’accélère, à cause d’une mystérieuse énergie noire.

Les grandes structures de l’Univers proviennent-elles des fluctuations quantiques du vide, rendues macroscopiques grâce à l’inflation originelle ? .

1 Rue Aristote Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories of the Universe and the Big Bang

L’événement Histoires de l’Univers et du Big bang Le Mans a été mis à jour le 2026-02-10 par CDT72