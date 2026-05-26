Découvrez la gravure sur Tetra Pak Le Mans
Découvrez la gravure sur Tetra Pak Le Mans vendredi 19 juin 2026.
Le Mans
Découvrez la gravure sur Tetra Pak
95 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 20:30:00
Date(s) :
2026-06-19
La gravure sur Tetra Pak est une technique ludique et écologique de l’estampe. Entre dessin, gravure et impression, je vous accompagnerais pas à pas dans la découverte de cette technique surprenante et vous repartirez avec votre gravure unique imprimée. Atelier à la boutique Les Beaux Gestes.
Tarif 50€ pers
Durée 2h30 Nb de participant.es 6 à partir de 12 ans
Informations et réservation contact@juliamorin.com
La gravure sur Tetra Pak est une technique ludique et écologique de l’estampe. Entre dessin, gravure et impression,
je vous accompagnerais pas à pas dans la découverte de cette technique surprenante et vous repartirez avec votre gravure unique imprimée;
Déroulé de l’atelier
• Accueil et présentation des étapes clés de l’atelier
• Création de votre visuel
• Gravure de votre plaque
• Encrage et impression
Au terme de cet atelier, vous repartirez avec votre tirage imprimé,
prêt à être encadré !
L’atelier comprend
• Des connaissances et des conseils en sur la gravure Tetra Pak et sur le choix du matériel
• Le matériel nécessaire pour faire cet atelier (gouges, encres, Tetra Pak, papier, etc.)
• Des dessins déjà prêts pour celles.eux qui seraient en panne d’inspiration
• Chaque apprenant.e repart avec une impression et sa matrice gravée
• 1 boisson et 1 pâtisserie locales (Infusions Bios La Mare (72210), Café BOC (Le Mans), Pâtisseries Le Chaudon de Salem (Le Mans)
• Une fiche récapitulative rappelant toutes les étapes et le matériel utilisé
Pour préparer votre atelier linogravure
Vous pouvez réaliser votre dessin motif en amont, celui-ci doit rentrer
dans un format A6 (10,5 X 15 cm) .
N’hésitez pas à m’envoyer le dessin si vous avez des doutes sur sa faisabilité.
Pensez à prendre une pochette rigide et une blouse si possible. .
95 Grande Rue Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire contact@juliamorin.com
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English :
Engraving on Tetra Pak is a fun and environmentally friendly way to print. Between drawing, engraving and printing, I’ll guide you step by step in the discovery of this surprising technique, and you’ll leave with your own unique print. Workshop at Les Beaux Gestes.
L’événement Découvrez la gravure sur Tetra Pak Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
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