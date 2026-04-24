Le Mans

A vélo Curieuz’Mans Sur des aménagements cyclables avec Cyclamaine

RV Place du Jet d’eau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13 20:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Balade à vélo à la découverte du Mans

C’est une balade d’environ 15 km de vélo, sur un circuit assez tranquille, pour le plaisir de rouler ensemble, de découvrir des itinéraires méconnus, ainsi que des aménagements cyclables et la façon de les prendre.

Durée environ 2h. Sortie gratuite, mais il faut être adhérent et porter le gilet fluo de Cyclamaine (vente possible sur place) .

Renseignements sur le site cyclamaine.fr ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .

RV Place du Jet d’eau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88

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English :

Discover Le Mans by bike

L’événement A vélo Curieuz’Mans Sur des aménagements cyclables avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans