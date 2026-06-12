Cycle du cinéma africain Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Cycle du cinéma africain

Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Au cinéma Les Cinéastes, retrouvez pendant 3 jours un cycle autour du cinéma africain. Les séances seront accompagnées de présentations de films en partenariat avec l’association Africa 72 et l’association ASAF. Programme La Noire de…, Rafiki, Yeelen, I am not a witch…

Ce cycle est né d’une envie de faire exister le cinéma africain, sans regards coloniaux, dans nos salles, au cinéma Les Cinéastes. Le but étant de faire découvrir des films de réalisateurs et réalisatrices de nationalités et thématiques différentes tout cela accompagné de présentations des films ou de ciné-échange avec des associations et le public.

Jeudi 18 juin

18h30 La Noire de… de Ousmane Senbène (Sénégal)

Séance suivie d’un échange avec l’association Africa 72 et d’un pot d’ouverture du cycle

21h Rafiki de Wanuri Kahiu (Kenya)

Vendredi 19 juin

18h En attendant les Hirondelles, de Karim Moussaoui (Algérie)

Séance suivie d’un échange avec l’association ASAF (Association de Solidarité Algérienne en France)

Samedi 20 juin

18h30 I am not a Witch, de Rungano Nyoni (Zambie)

20h30 Yeelen de Souleyman Cissé (Mali) .

Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

For 3 days, Les Cinéastes will be hosting a series of screenings focusing on African cinema. The screenings will be accompanied by film presentations in partnership with the Africa 72 association and the ASAF association. Program La Noire de…, Rafiki, Yeelen, I am not a witch…

L’événement Cycle du cinéma africain Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72