G comme Johnny Les Saulnières Le Mans
G comme Johnny Les Saulnières Le Mans mercredi 17 juin 2026.
Le Mans
G comme Johnny
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17 21:45:00
Date(s) :
2026-06-17
G comme Johnny Une véritable histoire d’amour, une idolâtrie poussée à son paroxysme
G COMME JOHNNY
de Philippe Corbé
avec
Philippe Corbé Marie-Céline DUBOIS
Gérard et Linda forment un couple uni pour la vie et pour … JOHNNY. Toute leur vie tourne autour de leur idole. Ils vivent dans un hangar à Carvin où lui répète à longueur de temps son spectacle, Johnny H . Il participe à des concours de sosies, se produit dans des salles des fêtes, des bistrots ou des comices agricoles. Sans succès, emprisonné dans le personnage qu’il a créé, il sombre dans l’alcool et la dépression. Il est en proie au CWS, syndrome d’idolâtrie des célébrités. Jusqu’où son obsession le conduira, leur couple va-t-il résister ?
Une véritable histoire d’amour, une idolâtrie poussée à son paroxysme, toutes deux inspirées de faits réels. .
Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 acthalia@hotmail.fr
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English :
G for Johnny A true love story, idolatry taken to the extreme
L’événement G comme Johnny Le Mans a été mis à jour le 2026-06-03 par CDT72
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