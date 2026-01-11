Petites histoires, grande Histoire Médiathèque Aragon Le Mans
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
2026-06-17
Lecture
Merveilles médiévales Histoires vraies et contes fantastiques
Lorsqu’un livre des médiathèques rencontre une œuvre des Musées, que peuvent-ils bien se raconter ?
Un rendez-vous original proposé par le réseau des médiathèques et les musées du Mans
Gratuit, sur inscription au 02.43.47.48.74
15h Aragon
À partir de 8 ans .
