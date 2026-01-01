L’Espal c’est chez moi Initiation échecs L’Espal Le Mans

L’Espal c’est chez moi Initiation échecs

L’Espal 60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-03-18 2026-05-20 2026-06-17

Que faire du fou ? Du cavalier ? Et la reine dans tout ça ?

Que vous soyez débutant·es ou que vous souhaitiez approfondir vos connaissances, chaque session permet d’explorer les stratégies de ce jeu vieux de plus de 1500 ans.

Petit·es et grand·es, stimulez votre esprit tout en passant un bon moment avec les bénévoles de l’association l’échiquier Club Le Mans. .

