SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux La Salle des Concerts Le Mans

Le Mans

SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux

Le Théâtre L’Acthalia présente SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux de Mathieu Rannou, avec Franck Desmedt.

Après La promesse de l’aube et KESSEL, la liberté à tout prix , nommé pour le Molière 2024 du seul en scène, Franck Desmedt nous conte avec brio l’incroyable destin d’Antoine de Saint-Exupéry. Quand il était enfant, Saint-Exupéry avait deux surnoms Le Roi soleil et Pique-la-lune. Découvrez un aventurier philosophe, épris de liberté, un rêveur qui s’accomplit dans l’action, un solitaire sensible et un penseur impulsif. Il voulait offrir un avenir libre à la France. Le sens du devoir était sacré pour lui et ses actions ont incarné sa pensée jusqu’à son dernier souffle. UN PORTRAIT MAGNIFIQUE ET CAPTIVANT DE L’ÉCRIVAIN ET AVIATEUR FRANÇAIS LE PLUS CONNU AU MONDE .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

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English :

SAINT-EXUPÉRY: The Commander of the Birds

L’événement SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72