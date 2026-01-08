Festival Le Mans fait son Cirque 2026 Promenade Newton Le Mans

Festival Le Mans fait son Cirque 2026

Promenade Newton 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-20

Le festival Le Mans fait son Cirque offre le meilleur du cirque contemporain. Attention, changement de date du 20 au 31 mai 2026.

Organisé par Le Plongeoir, Pôle national Cirque Le Mans, en partenariat avec la ville du Mans, le festival s’installe durant onze jours sur la promenade Newton au Mans.

Depuis sa création, Le Mans fait son Cirque s’inscrit comme l’événement phare de la saison estivale circassienne française. Plus de 20 000 festivalières et festivaliers vivent le cirque intensément, en famille et entre amis, dans une ambiance conviviale et en grande proximité avec les artistes.

Rendez-vous du 20 au 31 mai 2026 pour les 25 ans du festival !

Programme complet et billetterie à partir du 16 mars 2026. .

+33 2 43 47 45 56 bonjour@leplongeoir-cirque.fr

English :

The Le Mans fait son Cirque festival offers the best in contemporary circus. Attention, change of date: May 20 to 31, 2026.

