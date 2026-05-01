La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Le Mans

La cité Plantagenêt

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 15:00:00

fin : 2026-05-25 16:45:00

Date(s) :

2026-05-25

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.

Votre guide sera Lauréna Salion

Plein tarif 6 € tarif réduit 4 €.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-05-10 par CDT72