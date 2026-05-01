La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans
La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans lundi 25 mai 2026.
Le Mans
La cité Plantagenêt
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 15:00:00
fin : 2026-05-25 16:45:00
Date(s) :
2026-05-25
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif 6 € tarif réduit 4 €.
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-05-10 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Blue Dog Open Air Parc Monod Le Mans 15 mai 2026
- Rendez-vous des Prog’amateurs L’échelle de Jacob Cinéma Les Cinéastes Le Mans 15 mai 2026
- Nicolas Ribs Comédie Le Mans Le Mans 16 mai 2026
- Roses de Mai, roses du Mans Petite Maison du Patrimoine Le Mans 16 mai 2026
- BLANDINE LEHOUT – BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MERE – SALLE DES CONCERTS Le Mans 16 mai 2026