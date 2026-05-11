Saint Exupéry Salle des Concerts du Mans Le Mans

Le Mans

Saint Exupéry

Salle des Concerts du Mans 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26 21:45:00

Date(s) :

2026-05-26

SAINT EXUPERY Le commandeur des oiseaux Franck Desmedt. Nomination Molières 2025 UN PORTRAIT MAGNIFIQUE ET CAPTIVANT DE L’ÉCRIVAIN ET AVIATEUR FRANÇAIS LE PLUS CONNU AU MONDE

SAINT EXUPERY

Le commandeur des oiseaux

Franck Desmedt

Après La promesse de l’aube et KESSEL, la liberté à tout prix , nommé pour le Molière 2024 du seul en scène, Franck Desmedt nous conte avec brio l’incroyable destin d’Antoine de Saint-Exupéry.

Quand il était enfant, Saint-Exupéry avait deux surnoms Le Roi soleil et Pique-la-lune.

Découvrez un aventurier philosophe, épris de liberté, un rêveur qui s’accomplit dans l’action, un solitaire sensible et un penseur impulsif. Il voulait offrir un avenir libre à la France. Le sens du devoir était sacré pour lui et ses actions ont incarné sa pensée jusqu’à son dernier souffle.

UN PORTRAIT MAGNIFIQUE ET CAPTIVANT DE L’ÉCRIVAIN ET AVIATEUR FRANÇAIS LE PLUS CONNU AU MONDE.

Franck Desmedt se glisse magistralement dans le costume d’Antoine de Saint-Exupéry Le Point

Franck Desmedt sait l’art et la manière de réveiller à lui seul les romans les plus fous TTT Télérama

Un spectacle de haut vol Le Figaro .

Salle des Concerts du Mans 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 acthalia@hotmail.fr

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English :

SAINT EXUPERY Le commandeur des oiseaux Franck Desmedt. Nominated for Molières 2025 A MAGNIFICENT AND CAPTIVE PORTRAIT OF THE WORLD?S MOST FAMOUS FRENCH WRITER AND AVIATOR

L’événement Saint Exupéry Le Mans a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72