Ciné rencontre La Belle Ville, documentaire Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Ciné rencontre La Belle Ville, documentaire

Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Ciné rencontre La Belle Ville, documentaire Avec le Pays du Mans, en présence du coréalisateur François Marques

20h Les Cinéastes *Réservation payante auprès de la billetterie du cinéma www.les cineastes.fr

Manon et François vous propulsent au cœur de leur voyage inspirant aux quatre coins du monde, où ils vous proposent leur vision de la belle ville de demain à travers la rencontre de personnes ordinaires aux initiatives révolutionnaires qui reconnectent Humains, Villes et Nature. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .

Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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L’événement Ciné rencontre La Belle Ville, documentaire Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72