La maison qui pleurait EVE scène universitaire Le Mans

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR
Début : 2026-02-06 18:30:00
fin : 2026-02-06 19:10:00
2026-02-06
Une fable poétique où se dessine le témoignage d’une enfant la puissance de son imaginaire la mène vers un ailleurs possible.
Florence Y’a des re´veils ou` j’ai le matin qui me fait mal aux fesses. Comme ce matin. Hugues s’est leve´ du mauvais pied, c¸a lui arrive des parfois de pas trouve´ le bon pied. Hugues hurle lugubre comme du me´chant qui sort tout croche, comme une casserole remplie d’œufs brouille´s qui s’e´taient de´brouille´s pour lui bru^ler la main par la poigne´e trop chauffe´e. La casserole et les œufs sont alle´s se brouiller dans toute la cuisine. Partout partout sauf dans les assiettes. Sur les murs et le plancher, surtout partout.
Texte Patric Saucier
Jeu Edwige Bage, Rozenn Bodin et Margot Châron
Co-mise en scène Rozenn Bodin et Margot Châron
40 min dès 8 ans .
EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr
A poetic fable that tells the story of a child: the power of her imagination leads her to a possible elsewhere
Eine poetische Fabel, in der sich das Zeugnis eines Kindes abzeichnet: Die Kraft ihrer Vorstellungskraft führt sie in ein mögliches Anderswo.
Una favola poetica che racconta la storia di una bambina: il potere della sua immaginazione la conduce verso un possibile altrove
Una fábula poética que cuenta la historia de una niña: el poder de su imaginación la conduce a un posible otro lugar
