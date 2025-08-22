CYCLO OCEANE Le Mans Sarthe
CYCLO OCEANE Le Mans Sarthe vendredi 1 mai 2026.
CYCLO OCEANE
CYCLO OCEANE 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 44600.0 Tarif :
Ce circuit de l’Océane vous entraînera à la découverte des églises et chapelles à travers le pays cénoman
http://veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=175009
English :
This circuit of the Océane will lead you to discover churches and chapels throughout the Cenoman country
Deutsch :
Diese Océane-Rundreise führt Sie zu Kirchen und Kapellen durch das Cenoman-Land
Italiano :
Questo tour di Océane vi porterà alla scoperta di chiese e cappelle in tutta la regione del Cenomani
Español :
Este tour de Océane le llevará a descubrir las iglesias y capillas de toda la región de Cenoman
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire