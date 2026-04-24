L’Enfant maudit de Michaël Placier 8 place de Jacobins Le Mans

Le Mans

L’Enfant maudit de Michaël Placier

8 place de Jacobins 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12 22:00:00

Date(s) :

2026-05-12

L’Enfant maudit Confrontation fascinante entre deux êtres à la recherche d’une impossible réconciliation

L’ENFANT MAUDIT

de Michaël Placier

Philippe CORBé Louis Corbé

Wilhelm Dönitz, ancien officier S.S., attend l’ouverture de son procès dans sa cellule. Il y reçoit son fils, Joachim qu’il n’a pas vu depuis huit ans.

L’enfant qui avait quitté l’Allemagne avec sa mère pour fuir le nazisme, veut comprendre pourquoi son père s’est laissé séduire par Adolf Hitler en devenant entre 1933 et 1945 l’un de ses plus fervents défenseurs.

Le jeune garçon, indirectement victime, démonte alors minutieusement le système nazi et affronte dans la douleur, son propre père, ne sachant plus s’il doit l’aimer ou le détester.

Confrontation fascinante entre deux êtres à la recherche d’une impossible réconciliation, L’Enfant Maudit est un impitoyable réquisitoire contre la barbarie nazie, un appel à la mémoire collective pour combattre le racisme et l’eugénisme encore présents dans certains esprits…

Une confrontation intense et sans merci sur un texte fin, subtil et percutant .

8 place de Jacobins 58 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 acthalia@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’Enfant maudit Fascinating confrontation between two beings in search of an impossible reconciliation

L’événement L’Enfant maudit de Michaël Placier Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72