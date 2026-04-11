L’Enfant Maudit La Salle des Concerts Le Mans

Le Mans

L’Enfant Maudit

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

L’Enfant Maudit de Michaêl Placier

Le Théâtre L’Acthalia présente L’Enfant Maudit de Michaêl Placier avec Philippe Corbé et Louis Corbé.

Wilhelm Dönitz, ancien officier S.S., attend l’ouverture de son procès dans sa cellule. Il y reçoit son fils, Joachim qu’il n’a pas vu depuis huit ans.

L’enfant qui avait quitté l’Allemagne avec sa mère pour fuir le nazisme, veut comprendre pourquoi son père s’est laissé séduire par Adolf Hitler en devenant entre 1933 et 1945 l’un de ses plus fervents défenseurs.

Le jeune garçon, indirectement victime, démonte alors minutieusement le système nazi et affronte dans la douleur, son propre père, ne sachant plus s’il doit l’aimer ou le détester. .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40

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English :

L’Enfant Maudit by Michaël Placier

L’événement L’Enfant Maudit Le Mans a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72