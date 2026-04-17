Le Mans l’été au jardin des plantes ENHARMONIE Rue Prémartine Le Mans

Le Mans

Le Mans l’été au jardin des plantes ENHARMONIE

Rue Prémartine Kiosque Jardin des Plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !

Orchestre d’Harmonie

Dans le cadre de Le Mans l’été au Jardin des Plantes, venez (re)découvrir l’orchestre ENHARMONIE composé de 33 musiciens amateurs. Ensemble, ils ont pour objectif de revisiter et de promouvoir la pratique collective en orchestre. Ils interpréteront des thèmes musicaux variés comme la pop anglaise, le ciné-concert, la musique afro-américaine, la musique d’origine celte et irlandaise et d’autres.

Au kiosque du jardin des Plantes.

Chaises à disposition. .

Rue Prémartine Kiosque Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!

L’événement Le Mans l’été au jardin des plantes ENHARMONIE Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72