Le Mans l’été au jardin des plantes ENHARMONIE Rue Prémartine Le Mans
Le Mans l’été au jardin des plantes ENHARMONIE Rue Prémartine Le Mans dimanche 3 mai 2026.
Le Mans
Le Mans l’été au jardin des plantes ENHARMONIE
Rue Prémartine Kiosque Jardin des Plantes Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Les concerts reprennent les dimanches au kiosque du Jardin des Plantes !
Orchestre d’Harmonie
Dans le cadre de Le Mans l’été au Jardin des Plantes, venez (re)découvrir l’orchestre ENHARMONIE composé de 33 musiciens amateurs. Ensemble, ils ont pour objectif de revisiter et de promouvoir la pratique collective en orchestre. Ils interpréteront des thèmes musicaux variés comme la pop anglaise, le ciné-concert, la musique afro-américaine, la musique d’origine celte et irlandaise et d’autres.
Au kiosque du jardin des Plantes.
Chaises à disposition. .
Rue Prémartine Kiosque Jardin des Plantes Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concerts resume on Sundays at the Jardin des Plantes bandstand!
L’événement Le Mans l’été au jardin des plantes ENHARMONIE Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- LES APOLLONS COMEDIE LE MANS Le Mans 17 avril 2026
- Atelier Porte-Cartes – Jeux de société Les Étincelles 72, Maison De Quartier De L’Épau Édith Piaf 72100 LE MANS, Le Mans 17 avril 2026
- Balade philo nature Maison de l’Eau Le Mans 17 avril 2026
- LE MANS FC CLERMONT FOOT 63 Stade Marie Marvingt Le Mans 18 avril 2026
- Les Apollons Et si c’était Vrai ! Comédie Le Mans Le Mans 18 avril 2026