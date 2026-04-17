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La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans

La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Maison du Pilier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 6

Le Mans

La cité Plantagenêt

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 16:45:00

Date(s) :
2026-05-03

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Votre guide sera Maxime Bruant
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Départ 15h, Maison du Pilier-Rouge   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72

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