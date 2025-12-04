Fête de l’Eau et de la Biodiversité Maison de l’Eau Le Mans

Fête de l’Eau et de la Biodiversité

Maison de l’Eau 51, rue de l’Esterel Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-03 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

2026-05-03

Partez à la découverte de la biodiversité

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Partez à la découverte des criquets, phasmes, serpents, cétoines ou poissons et participez à de nombreux ateliers ludiques. .

Maison de l’Eau 51, rue de l’Esterel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 38 45 archedelanature@lemans.fr

English :

Discover biodiversity

