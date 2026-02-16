Les Veilleuses Le Mans

Les Veilleuses

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-04 08:30:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Les veilleuses, ce sont celles qui veillent. Celles qui restent éveillées, qui surveillent, protègent, résistent, attendent.

Ce sont les gardiennes de la mémoire, les sentinelles de l’histoire, celles qui ne dorment pas face à l’injustice.

Cette exposition parle de femmes métisses, de transmission, de lutte silencieuse, de soin et de résistance quotidienne.

Oeuvres réalisées par Fée No Men.

Dans le cadre du cycle sur le Consentement organisé par le service culture de l’Université. .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

