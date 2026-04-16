Le jardin nourricier urbain (test) Le Mans
Le jardin nourricier urbain (test) Le Mans lundi 4 mai 2026.
Le Mans
Le jardin nourricier urbain (test)
Rue du Bourg Bas Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 14:00:00
fin : 2026-05-04 15:30:00
Date(s) :
2026-05-04
Le jardin nourricier urbain (test) 14h à 15h30 Rue du Bourg Bas, Le Mans
Découvrez le projet test de ce jardin nourricier au pied d’un logement social, pour favoriser le lien, l’embellissement du cadre de vie et l’amélioration de l’alimentation. Dans le cadre du mois de la nature en ville .
Rue du Bourg Bas Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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L’événement Le jardin nourricier urbain (test) Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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