Balade Gravel vers la Milesse et la Bazoge avec Cyclamaine RV devant le parc Monod Le Mans
Balade Gravel vers la Milesse et la Bazoge avec Cyclamaine RV devant le parc Monod Le Mans lundi 11 mai 2026.
Le Mans
Balade Gravel vers la Milesse et la Bazoge avec Cyclamaine
RV devant le parc Monod Boulevard Chantrel Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 14:00:00
fin : 2026-05-11 17:30:00
Date(s) :
2026-05-11
Avec Cyclamaine
Parcours de 33 km avec quelques côtes, en grande partie sur chemins variés. Allure tranquille. il faut avoir un vélo en bon état avec des pneus adaptés et bien gonflés. Prévoir de l’eau.Adhésion et gilet vert Cyclamaine obligatoires (achat possible sur place).
Inscription par SMS au 06 73 53 31 88 .
RV devant le parc Monod Boulevard Chantrel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88
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English :
With Cyclamaine
L’événement Balade Gravel vers la Milesse et la Bazoge avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans
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