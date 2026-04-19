Le Mans fait son Cirque 2026 Le Chapiteau Le Mans

Le Mans

Le Mans fait son Cirque 2026

Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-20

25 ans de cirque au Mans Rendez-vous du 20 au 31 mai 2026

Depuis 25 ans, le festival Le Mans fait son Cirque constitue un rendez-vous artistique, culturel et social autour de la création sur le territoire manceau. 25 ans, c’est une génération d’artistes de cirque et des milliers de spectateurs et spectatrices qui, ensemble, ont partagé des instants éphémères et mémorables.

Pour cette édition anniversaire, fêtons ensemble le cirque contemporain. Avec plus de 70 représentations et 27 spectacles, du plus intimiste au plus spectaculaire, le festival vous invite à vivre le cirque intensément. Rendez-vous promenade Newton et en centre-ville du Mans pour écrire ensemble le présent et le futur du festival.

Rendez-vous désormais fin mai sur la promenade Newton et en centre-ville du Mans.

Le festival Le Mans fait son Cirque est organisé par Le Plongeoir, Pôle national Cirque Le Mans Sarthe, en partenariat avec la Ville du Mans. Le Plongeoir est soutenu pour l’ensemble de ses missions par la Ville du Mans, le Conseil départemental de la Sarthe et l’État Direction régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loire. .

Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

25 years of circus in Le Mans: Rendez-vous from May 20 to 31, 2026

L’événement Le Mans fait son Cirque 2026 Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par Le Plongeoir Cité du Cirque