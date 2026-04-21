Le Mans

A Vélo Curieuz’Mans balade Street-Art avec Cyclamaine

RV Place du Jet d’Eau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Balade à vélo à la découverte du Mans .

C’est une balade d’ environ 15 km, sur un circuit assez tranquille, pour le plaisir de rouler ensemble, de découvrir les oeuvres d’un Street-artiste.

Environ 2 heures. Gratuit, mais il faut être adhérent (15€/an) et avoir le gilet vert de Cyclamaine (5€).

Renseignements sur le site cyclamaine.fr ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .

RV Place du Jet d’Eau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88

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English :

Discover Le Mans by bike.

L’événement A Vélo Curieuz’Mans balade Street-Art avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans