A Vélo Curieuz’Mans balade Street-Art avec Cyclamaine Le Mans
A Vélo Curieuz’Mans balade Street-Art avec Cyclamaine Le Mans mercredi 20 mai 2026.
Le Mans
A Vélo Curieuz’Mans balade Street-Art avec Cyclamaine
RV Place du Jet d’Eau Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 20:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Balade à vélo à la découverte du Mans .
C’est une balade d’ environ 15 km, sur un circuit assez tranquille, pour le plaisir de rouler ensemble, de découvrir les oeuvres d’un Street-artiste.
Environ 2 heures. Gratuit, mais il faut être adhérent (15€/an) et avoir le gilet vert de Cyclamaine (5€).
Renseignements sur le site cyclamaine.fr ou Bénédicte 06 73 53 31 88 .
RV Place du Jet d’Eau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 53 31 88
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English :
Discover Le Mans by bike.
L’événement A Vélo Curieuz’Mans balade Street-Art avec Cyclamaine Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Le Mans
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