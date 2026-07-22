UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Mans

Visite Flash église de la Visitation Devant l’eglise Le Mans

mercredi 5 août 2026 · Devant l'eglise · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Devant l'eglise
Adresse
1 Rue Gambetta
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
2

Le Mans

Visite Flash église de la Visitation

Devant l’eglise 1 Rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : – – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:30:00
fin : 2026-08-05 16:15:00

Date(s) :
2026-08-05

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France. 
Jauge de 20 personnes.   .

Devant l’eglise 1 Rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite Flash église de la Visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)