visite flash cathédrale 43 Grande Rue Le Mans
mercredi 22 juillet 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
visite flash cathédrale
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22 16:15:00
Date(s) :
2026-07-22
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement visite flash cathédrale Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Le Mans et le cinéma Maison du Pilier-Rouge Le Mans 15 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition Albert Maignan, un virtuose à la belle Époque Musée de Tessé Le Mans 15 juillet 2026
- Rétrospective Jacques Tati Cinéma Les Cinéastes Le Mans 15 juillet 2026
- Les coulisses du stade Marie-Marvingt Stade Marie-Marvingt Le Mans 15 juillet 2026
- Atelier éventail Le Mans 15 juillet 2026