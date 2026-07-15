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AGENDA · Le Mans

Visite flash l’hôtel-dieu de Coëffort Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Le Mans

lundi 20 juillet 2026 · Eglise Sainte-Jeanne d'Arc · Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Eglise Sainte-Jeanne d'Arc
Adresse
Av. Jean Jaurès
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

Visite flash l’hôtel-dieu de Coëffort

Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:30:00
fin : 2026-07-20 16:15:00

Date(s) :
2026-07-20

Laissez-vous conter l’Hôtel-Dieu de Coëffort, profondément lié au destin d’Henry II Plantagenêt et à un pan entier méconnu de l’histoire mancelle au Moyen-Age jusqu’au XXème siècle.   .

Eglise Sainte-Jeanne d’Arc Av. Jean Jaurès Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash l’hôtel-dieu de Coëffort Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72

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