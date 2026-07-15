Visite flash l’église de la visitation Eglise de la Visitation Le Mans
dimanche 19 juillet 2026 · Eglise de la Visitation · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash l’église de la visitation
Eglise de la Visitation 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:45:00
fin : 2026-07-19 17:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France. .
Eglise de la Visitation 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash l’église de la visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72
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