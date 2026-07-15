Visite flash l’église de la visitation Eglise de la Visitation Le Mans

dimanche 19 juillet 2026 · Eglise de la Visitation · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Visite flash l’église de la visitation

Eglise de la Visitation 1 rue Gambetta Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:45:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France. .

Eglise de la Visitation 1 rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash l’église de la visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72