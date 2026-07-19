Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré Pl. du Pré Le Mans
dimanche 19 juillet 2026 · Pl. du Pré · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré
Pl. du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Un médiateur présente le tableau restauré par Aurélie Terral-Dréano, conservatrice-restauratrice de peintures. .
Pl. du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
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English :
L’événement Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré Le Mans a été mis à jour le 2026-07-14 par CDT72
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