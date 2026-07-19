Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré Pl. du Pré Le Mans

dimanche 19 juillet 2026 · Pl. du Pré · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré

Pl. du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Un médiateur présente le tableau restauré par Aurélie Terral-Dréano, conservatrice-restauratrice de peintures. .

Pl. du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré Le Mans a été mis à jour le 2026-07-14 par CDT72