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AGENDA · Le Mans

Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré Pl. du Pré Le Mans

dimanche 19 juillet 2026 · Pl. du Pré · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Pl. du Pré
Adresse
Eglise Notre-Dame-du-Pré
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré

Pl. du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Un médiateur présente le tableau restauré par Aurélie Terral-Dréano, conservatrice-restauratrice de peintures.   .

Pl. du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30 

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English :

L’événement Retour de restauration adoration des mages de l’églsie notre-dame-du-pré Le Mans a été mis à jour le 2026-07-14 par CDT72

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