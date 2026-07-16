Mon Oncle, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Mon Oncle Mercredi 22 juillet, 13h30 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T13:30:00+02:00 – 2026-07-22T15:26:00+02:00

Fin : 2026-07-22T13:30:00+02:00 – 2026-07-22T15:26:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=X6FG5 »}]

Rétrospective j.tati – Monsieur Arpel est féru de modernisme. Directeur d’une fabrique de tuyaux en plastique, il a doté sa maison de tous les perfectionnements techniques possibles à ce jour. Pour…