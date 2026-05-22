Osez enfiler votre cape ! Maison de quartier Pierre-Guédou Le Mans

Le Mans

Osez enfiler votre cape !

Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:15:00

fin : 2026-07-16 17:15:00

Date(s) :

2026-07-16

Lecture

Et si le héros c’était un peu chacun de nous ?

En famille, partez pour une aventure pas comme les autres À chaque étape, une histoire. Dans chaque histoire, un indice. Et derrière chaque indice, une nouvelle mission !

Une aventure ludique et coopérative, des lectures enrichissantes et intergénérationnelles pour découvrir que le courage, l’entraide et l’imagination sont des super-pouvoirs à la portée de tous.

Sur réservation au 02 43 85 16 61

16h15 Maison de quartier Pierre Guédou

En famille, dès 3 ans .

Maison de quartier Pierre-Guédou 13 Impasse Floréal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Osez enfiler votre cape ! Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72