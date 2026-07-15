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AGENDA · Le Mans

Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale vol. 1 les origines Maison du Pilier Rouge Le Mans

jeudi 16 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
16:45:00
Lieu
Maison du Pilier Rouge
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
3

Le Mans

Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale vol. 1 les origines

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:45:00
fin : 2026-07-16 17:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Fruits d’une activité importante dès le Moyen Age et de la richesse artistique des grands maîtres-verriers, découvrez dans cette nouvelle visite les vitraux de la cathédrale, dont l’un est le plus ancien d’Europe conservé dans son église.
Des jumelles vous seront prêtées lors de cette visite. Vous avez également la possibilité de ramener vos propres jumelles si vous en possédez.   .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite Flash Les vitraux de la Cathédrale vol. 1 les origines Le Mans a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT72

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