Atelier éventail Le Mans
mercredi 15 juillet 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Atelier éventail
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Pour passer l’été au frais, fabrique ton éventail avec le visuel de la saison !
Pour passer l’été au frais, fabrique ton éventail avec le visuel de la saison !
Ciseaux, pliages et bonne humeur repars avec un accessoire fait main, prêt à affronter les fortes chaleurs. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
To stay cool this %E9t%E9, make your own %E9fan featuring this season’s design!
L’événement Atelier éventail Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72
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