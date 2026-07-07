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AGENDA · Le Mans

Atelier éventail Le Mans

mercredi 15 juillet 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
4 Place des Jacobins
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Atelier éventail

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Pour passer l’été au frais, fabrique ton éventail avec le visuel de la saison !
Pour passer l’été au frais, fabrique ton éventail avec le visuel de la saison !

Ciseaux, pliages et bonne humeur repars avec un accessoire fait main, prêt à affronter les fortes chaleurs.   .

4 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

To stay cool this %E9t%E9, make your own %E9fan featuring this season’s design!

L’événement Atelier éventail Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72

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