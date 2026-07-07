Informations pratiques

Le Mans

Atelier éventail

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Pour passer l’été au frais, fabrique ton éventail avec le visuel de la saison !

Pour passer l’été au frais, fabrique ton éventail avec le visuel de la saison !

Ciseaux, pliages et bonne humeur repars avec un accessoire fait main, prêt à affronter les fortes chaleurs. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

To stay cool this %E9t%E9, make your own %E9fan featuring this season’s design!

L’événement Atelier éventail Le Mans a été mis à jour le 2026-07-04 par CDT72