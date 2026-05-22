Les super-héros Rue Claude Monet Le Mans
Les super-héros Rue Claude Monet Le Mans mardi 7 juillet 2026.
Le Mans
Les super-héros
Rue Claude Monet Parc Marcel-Paul Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:15:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Lecture
Histoires, chansons et motricité pour devenir un super-héros le temps d’une lecture. Des lectures pour les 0-3 ans
16h15 Parc Marcel-Paul (repli à la Maison pour Tous Jean-Moulin)
Pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents .
Rue Claude Monet Parc Marcel-Paul Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Les super-héros Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72
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