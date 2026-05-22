Les super-héros Rue Claude Monet Le Mans

Le Mans

Les super-héros

Rue Claude Monet Parc Marcel-Paul Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:15:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Lecture

Histoires, chansons et motricité pour devenir un super-héros le temps d’une lecture. Des lectures pour les 0-3 ans

16h15 Parc Marcel-Paul (repli à la Maison pour Tous Jean-Moulin)

Pour les 0-3 ans accompagnés de leurs parents .

Rue Claude Monet Parc Marcel-Paul Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Les super-héros Le Mans a été mis à jour le 2026-05-18 par CDT72