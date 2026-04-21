Escape Game à la recherche des plans oubliés Thermes romains Le Mans
Escape Game à la recherche des plans oubliés Thermes romains Le Mans mardi 7 juillet 2026.
Le Mans
Escape Game à la recherche des plans oubliés
Thermes romains 28 avenue de Rostov-sur-le-Don Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-07-07 19:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Il y a 1700 ans, un architecte a perdu les plans des thermes romains du Mans, et maintenant c’est à vous de les retrouver ! Un jeu de piste à la découverte des thermes en y mêlant curiosité, énigmes et réflexion pour toute la famille !
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 6 personnes. .
Thermes romains 28 avenue de Rostov-sur-le-Don Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Escape Game à la recherche des plans oubliés Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72
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