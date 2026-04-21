Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Devant la poste Le Mans mardi 7 juillet 2026.

Le Mans

Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée

Devant la poste 13 place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:45:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Parcourez le temps d’une courte balade cette rue commerçante emblématique du centre-ville manceau et découvrez les joyaux architecturaux qu’elle renferme, symboles de l’histoire centenaire des grands magasins.

Attention pas de billetterie sur place.

Jauge de 20 personnes. .

Devant la poste 13 place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72