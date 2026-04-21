Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Devant la poste Le Mans
Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Devant la poste Le Mans mardi 7 juillet 2026.
Le Mans
Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée
Devant la poste 13 place de la République Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:45:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Parcourez le temps d’une courte balade cette rue commerçante emblématique du centre-ville manceau et découvrez les joyaux architecturaux qu’elle renferme, symboles de l’histoire centenaire des grands magasins.
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 20 personnes. .
Devant la poste 13 place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72
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