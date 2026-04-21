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Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Devant la poste Le Mans

Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Devant la poste Le Mans mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Devant la poste

Adresse : 13 place de la République

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif : 3

Le Mans

Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée

Devant la poste 13 place de la République Le Mans Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:45:00
fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Parcourez le temps d’une courte balade cette rue commerçante emblématique du centre-ville manceau et découvrez les joyaux architecturaux qu’elle renferme, symboles de l’histoire centenaire des grands magasins. 
Attention pas de billetterie sur place.
Jauge de 20 personnes.   .

Devant la poste 13 place de la République Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Visite flash du couvent aux grands magasins, la rue des Minimes racontée Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72

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