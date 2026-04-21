Escape Game la résistance à besoin de vous ! En bas de l’escalier des ponts-neufs Le Mans mardi 7 juillet 2026.

Le Mans

Escape Game la résistance à besoin de vous !

En bas de l’escalier des ponts-neufs Av. Rostov-sur-le-don Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ?

Attention pas de billetterie sur place.

Jauge de 6 personnes. .

En bas de l’escalier des ponts-neufs Av. Rostov-sur-le-don Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Escape Game la résistance à besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72