Ciné-débat Hayat Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Ciné-débat Hayat

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

En partenariat avec l’association Amnesty International 72, découvrez le film Hayat de Zeki Dmirkubuz qui a suscité un débat de société en Turquie. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Amnesty, pour faire le point sur les droits humains en Turquie.

En partenariat avec l’association Amnesty International 72, découvrez le film Hayat de Zeki Dmirkubuz qui a suscité un débat de société en Turquie. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Amnesty pour faire le point sur les droits humains en Turquie. Ce film vient compléter la projection de Yellow Letters en mai, dans un registre plus sociétal, voir patriarcal. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

In partnership with Amnesty International 72, discover Zeki Dmirkubuz’s film *Hayat*, which sparked a social debate in Turkey. The screening will be followed by a discussion with Amnesty to take stock of the human rights situation in Turkey.

L’événement Ciné-débat Hayat Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72