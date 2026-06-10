Rétrospective Jacques Tati Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Le Mans

Rétrospective Jacques Tati

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 13:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-15

Cet été, replongez dans l’œuvre intemporelle du génie de la comédie et du burlesque Jacques Tati, au cinéma Les Cinéastes. Au programme Jour de fête, Les vacances de Monsieur Hulot, Mon oncle, Playtime, Trafic et Parade.

Cet été, replongez dans l’œuvre intemporelle du génie de la comédie et du burlesque Jacques Tati, au cinéma Les Cinéastes.

Un cinéaste et acteur burlesque qui, à l’ère du parlant, a créé un personnage unique, monsieur Hulot, avec un univers unique et singulier. Cinéaste de la modernité, de la poésie et du bruitage, Jacques Tati a réinventé le cinéma. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

This summer, immerse yourself once again in the timeless works of Jacques Tati, the genius of comedy and burlesque, at Les Cinéastes. On the program: *Jour de fête*, *Les vacances de Monsieur Hulot*, *Mon oncle*, *Playtime*, *Trafic*, and *Parade*.

L’événement Rétrospective Jacques Tati Le Mans a été mis à jour le 2026-06-23 par CDT72