Les coulisses du stade Marie-Marvingt Stade Marie-Marvingt Le Mans mercredi 15 juillet 2026.

Le Mans

Les coulisses du stade Marie-Marvingt

Stade Marie-Marvingt Parking M1, entrée A Le Mans Sarthe

Tarif : – – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez les salons et loges, l’espace médias, les bords pelouse, les vestiaires, du plus grand équipement sportif et événementiel du Mans. Avec le soutien de Le Mans stadium.

Jauge de 30 personnes. .

Stade Marie-Marvingt Parking M1, entrée A Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 16 60 60

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English :

L’événement Les coulisses du stade Marie-Marvingt Le Mans a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72