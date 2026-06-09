Le Mans Soirs d’été Jeudi 16 juillet Plaine du Ronceray Le Mans

Le Mans

Le Mans Soirs d’été Jeudi 16 juillet

Plaine du Ronceray Allée Beethoven (MJC Ronceray) Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !

Au programme ce jour

À 14h30 et 18h30 Hôtel des Hortensias par le Théâtre des Monstres (Théâtre sans parole), tout public dès 2 ans.

À 19h concert de jazz par le groupe Shake’Em Up Jazz Band (Jazz Band Féminin), tout public.

À 19h30 Zorro par la Cie Le Guichet (Théâtre gestuel et musical), tout public dès 6 ans.

À 21h L’Homme Canon par le Collectif Animale (Spectacle musical), tout public dès 10 ans.

À 21h30 Mémé les Watts par la Cie Pierre &Co (Concert rétro actuel), tout public dès 3 ans.

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Plaine du Ronceray Allée Beethoven (MJC Ronceray) Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Jeudi 16 juillet Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72