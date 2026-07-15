Jeu de piste street art dans la ville ! Maison du Pilier Rouge Le Mans

mercredi 22 juillet 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Jeu de piste street art dans la ville !

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:15:00

Date(s) :

2026-07-22

Dans ce jeu de piste ludique et familial, résolvez des énigmes et percez les mystère du street art au Mans. .

Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Jeu de piste street art dans la ville ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72