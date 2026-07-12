Loup-Garou Party ! Le Mans
mercredi 22 juillet 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Loup-Garou Party !
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Fais preuve de stratégie et viens jouer une partie du légendaire Loup-Garou de Thiercelieux.
Fais preuve de stratégie et viens jouer une partie du légendaire Loup-Garou de Thiercelieux.
Les vacances, c’est fait pour en profiter !
Rejoins-nous à 15h au Carré Rouge pour un après-midi de bluff et de convivialité. Villageois ou Loup-Garou, sauras-tu convaincre les autres… ou démasquer le vrai danger ? .
4 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Use your strategic skills and come play a game of the legendary Werewolf of Thiercelieux.
L’événement Loup-Garou Party ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT72
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